«Авито Путешествия» и «СОГАЗ» договорились развивать партнерство в страховании квартир и домов
Соглашение о стратегическом партнерстве подписано на ПМЭФ-2025
Директор «Авито Путешествий» Артем Кромочкин и исполнительный директор страховой компании «СОГАЗ» Елена Епишина в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны договорились развивать партнерство в направлениях страхования квартир и домов, сдающихся посуточно в сервисе, а также международной аренды недвижимости на платформе.
— Сотрудничество позволит нам получить доступ к экспертизе одного из главных игроков на рынке страхования и расширить направления работы, чтобы продолжить развивать удобные и надежные сервисы для миллионов пользователей, — прокомментировал Артем Кромочкин.
— Партнерство полностью соответствует стратегии по созданию инновационных и доступных страховых продуктов. Мы видим в этом сотрудничестве значительный потенциал для развития страховых решений нового поколения, удобно интегрированных в повседневную жизнь, — заявила Елена Епишина.
В будущем сотрудничество может быть масштабировано на другие направления бизнеса, включая ипотечное страхование. Для реализации конкретных направлений сотрудничества стороны будут создавать координационные комитеты, формируя их состав на паритетных началах.
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