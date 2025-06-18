Семь мужчин арестованы по обвинению в крупнейшей в истории США краже ювелирных изделий на $100 млн

Фото: Максим Платонов

Семь человек арестованы и обвинены в совершении крупнейшей в истории США кражи ювелирных изделий, сообщает NBC. Преступники похитили ювелирные изделия на сумму 100 миллионов долларов в ходе дерзкого ограбления в 2022 году, пишет «РЕН ТВ».

По данным следствия, группа, базирующаяся в Калифорнии, следила за бронированным грузовиком компании Brinks на протяжении 500 км, начиная с момента его отъезда с ювелирной выставки в Сан-Франциско. Пока один из водителей грузовика отдыхал в кабине, а другой находился в кафе на остановке, преступники срезали замок и похитили 24 сумки, заполненные ювелирными изделиями.

Пострадавшими от преступления стали в основном пожилые владельцы частных ювелирных компаний, участвовавшие в выставке. Некоторым из них более 80 лет, и кража угрожала лишить их средств к существованию. Полиция не раскрывает подробностей о характере украденных драгоценностей, однако подчеркивает масштаб ущерба, нанесенного жертвам.

Реальное время / realnoevremya.ru

Расследование, проведенное совместно федеральными и местными правоохранительными органами, привело к аресту семи подозреваемых. Им предъявлены обвинения в краже со взломом, сговоре и других преступлениях. Дело направлено в суд, ожидается, что следствие будет длительным и сложным. Полиция продолжает расследование и не исключает возможности дальнейших арестов.

Представители компании Brinks отказались от комментариев, ссылаясь на продолжающееся расследование.

Рената Валеева