Госдума ужесточила наказание за незаконную регистрацию ИП

Фото: взято с сайта duma.gov.ru

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за незаконную регистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, пишет РИА «Новости».

Изменения вносятся в статьи 173.1 и 173.2 УК РФ. До настоящего времени эти статьи предусматривали наказание за подобные действия, совершенные в отношении юрлиц. Теперь же они дополняются положениями, касающимися незаконной регистрации индивидуальных предпринимателей.

Статья 173.1 УК РФ, в текущей редакции предусматривающая до 5 лет лишения свободы за создание юрлица через подставных лиц и предоставление недостоверных данных в регистрирующие органы, будет распространена и на случаи незаконной регистрации ИП.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Законопроект также устанавливает возможность освобождения от уголовной ответственности при условии активного содействия следствию и раскрытию преступления.

По итогам 2024 года число граждан, утративших статус ИП по причине банкротства, увеличилось на 20%.

Рената Валеева