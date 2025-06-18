Чемпион СССР по фигурному катанию Кокора умер на 69-м году жизни

Федерация фигурного катания на коньках России сообщила о кончине заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона СССР 1979 года Константина Кокоры. Фигурист скончался на 69-м году жизни в среду после продолжительной болезни, пишет ТАСС.

В 1979 году он завоевал титул чемпиона СССР в одиночном катании, а в 1981 году стал победителем зимней Универсиады. Он представлял СССР на высочайшем уровне, участвуя в зимних Олимпийских играх 1980 года, а также на чемпионатах мира и Европы в период с 1975 по 1980 годы.

После завершения блестящей спортивной карьеры Константин Кокора продолжал служить любимому делу, работая судьей и в последние годы занимая должность старшего тренера-преподавателя в детско-юношеской спортивной школе в Великом Новгороде, воспитывая новое поколение фигуристов.

Рената Валеева