В Нижнекамском районе Татарстана запретили передвижные зоопарки и цирки

Фото: Илья Репин

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев объявил о запрете на деятельность передвижных зоопарков и цирков с животными на территории города. Решение опубликовано на его личном телеграм-канале.

Запрет распространяется на контактные зоопарки, привезенные из других регионов, и любые другие передвижные развлекательные площадки, использующие животных. По словам Беляева, цель запрета — предотвращение жестокого обращения с животными и обеспечение безопасности жителей Нижнекамска.

предоставлено пресс-службой АИР

— Мы не против развлекательных мероприятий для наших горожан. Однако они должны проводиться в соответствии с высокими стандартами благополучия животных. Любые выездные программы с участием животных теперь требуют предварительного согласования с соответствующими ведомствами, — подчеркнул глава района.

Ранее Нижнекамская прокуратура совместно с Россельхознадзором проверила передвижной контактный зоопарк, организованный предпринимателем из Саратовской области, и обнаружила серьезные нарушения.

Рената Валеева