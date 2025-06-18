Прокуратура Нижнекамска выявила нарушения в работе передвижного контактного зоопарка

Нижнекамская прокуратура совместно с Россельхознадзором проверила передвижной контактный зоопарк, организованный предпринимателем из Саратовской области, и обнаружила серьезные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что животных не обеспечивают надлежащим питанием. У предпринимателя отсутствует утвержденный кормовой рацион, а пища предоставляется в недостаточном объеме. Кроме того, не были представлены сертификаты на корма, подтверждающие их безопасность.

Среди других нарушений: яванская макака не имела постоянного доступа к чистой воде, а журнал учета уборки велся ненадлежащим образом. Не проводились санитарные дни для дезинфекции помещений, и не был разработан план борьбы с вредителями. Также отсутствовали специальные защитные сооружения для безопасного контакта посетителей с животными.

Кроме того, предприниматель не имеет лицензии на содержание животных в зоопарках и цирках, что является обязательным требованием.

В связи с выявленными нарушениями против предпринимателя возбуждены административные дела за несоблюдение ветеринарных норм и правил содержания животных. Прокуратура также направила представление об устранении нарушений законодательства. Акты прокурорского реагирования сейчас находятся на рассмотрении.

Напомним, что в Госдуме хотят закрепить приоритет прав человека над животными. Обсудить новый законопроект депутаты могут на следующем заседании рабочей группы 7 июля.

Анастасия Фартыгина