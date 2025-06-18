Уроженец Татарстана приговорен к 13 годам колонии за убийство в Москве

Тело женщины нашли в «Запорожце», принадлежащем известному российскому актеру Гоше Куценко

Фото: Реальное время

30-летний безработный и бездомный рецидивист Альберт Абдуллин из Татарстана был приговорен к 13 годам лишения свободы за убийство 36-летней Дарьи. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Тело женщины с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в тюнингованном автомобиле «Запорожец», принадлежащем актеру Гоше Куценко, который был припаркован во дворе на Кутузовском проспекте в Москве 19 января.

Следствие установило, что убийство произошло не в машине, а рядом с ней. Абдуллин, ранее судимый за убийство и другие тяжкие преступления, выбрал автомобиль для своего проживания. В состоянии алкогольного опьянения он пригласил случайную знакомую, с которой у него произошла ссора.

В результате конфликта Абдуллин нанес женщине 26 ударов ножом, после чего спрятал тело в машине и лег спать. Прохожие заметили труп и вызвали полицию, которая задержала убийцу на месте преступления.



Ранее «Реальное время» рассказывало, что Верховный суд Татарстана огласил приговор по делу ОП «Перваки».

Дмитрий Зайцев