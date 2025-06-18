Леонов заявил, что его слова о Загитовой были неверно истолкованы

Фото: Руслан Ишмухаметов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что его высказывание о фигуристке Алине Загитовой было неверно истолковано. По его словам, окончательного решения по названию будущего Дворца фигурного катания в Казани нет.

Ранее Леонов высказался, что рано в честь 23-летней Загитовой присваивать названия спортивных сооружений.

— Если человеку 23 года, я же не могу сказать меньше или больше. Как обычно, было вырвано из контекста. Алина — прекрасный человек, олимпийская чемпионка, мы друзья по жизни. Как проект будет называться, это пока рабочая история. Никаких решений не принято. Мы будем обсуждать все вместе с ней. Планируем, что через год центр будет открыт, — сказал Леонов РИА «Новости».

Егор Данилов / realnoevremya.ru

В начале июня межведомственная комиссия в Казани одобрила проект центра фигурного катания имени Алины Загитовой, который расположится на улице Портовой.



Зульфат Шафигуллин