Мошенники создали фейковый аккаунт и. о. мэра Бугульмы Дамира Фаттахова

Чиновник призвал быть бдительными и не доверять подобным сообщениям

Исполняющий обязанности мэра Бугульмы Дамир Фаттахов опубликовал в своем телеграм-канале пост с предупреждением. По его словам, мошенники создали фейковый аккаунт и, представляясь им самим, рассылают сообщения или звонят с различными просьбами и вопросами.

— Вся официальная информация от моего имени публикуется здесь, в моем канале, — написал Фаттахов в соцсетях.

Также он призвал быть подписчиков бдительными и не вестись на подобные уловки.

«Реальное время» рассказывало, что экс-министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов вступил в должность в конце мая.

Дмитрий Зайцев