Новости общества

13:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мошенники создали фейковый аккаунт и. о. мэра Бугульмы Дамира Фаттахова

11:36, 18.06.2025

Чиновник призвал быть бдительными и не доверять подобным сообщениям

Мошенники создали фейковый аккаунт и. о. мэра Бугульмы Дамира Фаттахова
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Исполняющий обязанности мэра Бугульмы Дамир Фаттахов опубликовал в своем телеграм-канале пост с предупреждением. По его словам, мошенники создали фейковый аккаунт и, представляясь им самим, рассылают сообщения или звонят с различными просьбами и вопросами.

— Вся официальная информация от моего имени публикуется здесь, в моем канале, — написал Фаттахов в соцсетях.

Также он призвал быть подписчиков бдительными и не вестись на подобные уловки.

«Реальное время» рассказывало, что экс-министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов вступил в должность в конце мая.

Дмитрий Зайцев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также