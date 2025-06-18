Капитан сборной Гондураса может перейти в «Рубин»
«Рубин» договорился о трансфере защитника румынского клуба «Университатя Крайова» Дениля Мальдонадо, сообщает издание Prosport. Также информацию подтверждает журналист Лоренсо Лепор.
По его данным, трансфер может обойтись в €800 тыс., по информации издания Prosport, речь идет о сумме в €1 млн. При этом рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается на портале Transfermarkt в €1,8 миллиона.
Дениль Мальдонадо в четырех последних матчах сборной Гондураса выводил команду в качестве капитана команды. Всего в его активе 37 игр за сборную.
В прошлом сезоне на клубном уровне Мальдонадо провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал один ассист. Профильной позицией футболиста является центр обороны, также защитник способен сыграть на фланге.
До Румынии Мальдонадо успел поиграть в чемпионатах Гондураса, Чили, Мексики и американском МЛС. Его контракт с «Университатя Крайова» рассчитан до лета 2028 года.
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