В МИД РФ назвали «позорищем» саммит G7 в Канаде

Фото: Татьяна Демина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему саммит G7, прошедший в Канаде, стал «позорищем». По словам чиновника, нынешнее объединение не способно повлиять на накопившиеся мировые проблемы.

— Это позорище. Почему это позорище? Потому что абсолютная ненужность формата, который не может ничего, — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

скриншот из видео "Брифинг Марии Захаровой 16 октября 2024: прямая трансляция" с RuTube

Саммит G7 прошел с участием глав семи стран мира — Великобритании, Канады, Германии, Италии, США, Франции и Японии. По завершении официальной части мероприятий в объединении не смогли подготовить полноценное итоговое коммюнике.

Зульфат Шафигуллин