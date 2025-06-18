В МИД РФ назвали «позорищем» саммит G7 в Канаде
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему саммит G7, прошедший в Канаде, стал «позорищем». По словам чиновника, нынешнее объединение не способно повлиять на накопившиеся мировые проблемы.
— Это позорище. Почему это позорище? Потому что абсолютная ненужность формата, который не может ничего, — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Саммит G7 прошел с участием глав семи стран мира — Великобритании, Канады, Германии, Италии, США, Франции и Японии. По завершении официальной части мероприятий в объединении не смогли подготовить полноценное итоговое коммюнике.
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