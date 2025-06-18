Сегодня ожидаются кратковременные дожди и до +23 градусов

Местами гроза и локально град

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь (преимущественно в восточных районах), местами гроза, днем локально град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северный, северо-восточный 4—9 м/с, днем местами с порывами до 12 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—18 м/с. В утренние часы температура составит около +9 градусов и выше. Днем в Татарстане ожидается от +18 до +23 градусов, в Казани — от +20 до +22 градусов. Утром в отдельных районах республики возможен туман.

Зульфат Шафигуллин