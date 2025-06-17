Госдума не запретит рекламу безалкогольного пива

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Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива. Об этом пишет РИА «Новости».

Депутаты аргументируют необходимость запрета значительным увеличением скрытой рекламы пива. По их мнению, компании активно используют рекламу безалкогольного пива для продвижения своей алкогольной продукции, используя схожую символику и визуализацию, что может способствовать распространению алкогольных брендов среди несовершеннолетних.

Однако комитет по экономической политике не поддержал инициативу. В заключении комитета отмечается, что «развитие категории безалкогольных альтернатив алкогольным напиткам» соответствует задачам государства по поддержке здорового образа жизни. Запрет же рекламы «может спровоцировать как экономические последствия, так и социальные последствия».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Комитет также считает, что запрет рекламы безалкогольного пива «ставит производителей безалкогольного пива в неравные конкурентные условия по отношению к другим категориям безалкогольных напитков». Кроме того, действующее законодательство уже содержит механизмы для пресечения скрытой рекламы алкогольного пива под видом безалкогольного.

Правительство также не поддержало законопроект, указав, что в отношении рекламы алкогольной продукции (включая пиво с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции) установлены специальные требования и ограничения, но не полный запрет.

Напомним, 10 апреля министр спорта Михаил Дегтярев выразил мнение, что спортивным болельщикам необходимо вернуть возможность употреблять слабоалкогольные напитки на стадионах.

Рената Валеева