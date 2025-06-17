В Казани пьяную женщину за рулем Hyundai Solaris задержали сотрудники ГАИ

Фото: Максим Платонов

Сегодня днем на улице Гончарова в Казани сотрудники ГАИ остановили автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находилась 42-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ.

Во время проверки алкотестер зафиксировал в крови водителя уровень алкоголя в 2.147 мг/л, что значительно превышает допустимую норму.

В результате грубого нарушения правил дорожного движения женщина была отстранена от управления транспортным средством. Ее автомобиль был эвакуирован на штрафстоянку.

В ближайшее время дело будет передано в суд для рассмотрения. Правонарушительнице грозит лишение водительских прав на срок до двух лет.

В Госавтоинспекции Татарстана сообщили статистику ДТП с мототранспортом. За текущий год в республике уже зарегистрировано 70 аварий, в результате которых пять человек погибли и 81 получил ранения.

Рената Валеева