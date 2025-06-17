Два татарстанца похитили 20 млн рублей у московского бизнесмена

Фото: Михаил Захаров

Сотрудники уголовного розыска Москвы задержали двух подозреваемых в хищении 20 млн рублей у столичного бизнесмена. Жертвой мошеннической схемы стал гендиректор нескольких компаний, у которого злоумышленники, используя фишинговое сообщение в мессенджере, выманили крупную сумму. Об этом сообщили в МВД.

По информации правоохранительных органов, бизнесмену поступило сообщение якобы от одного из акционеров его компаний с просьбой оплатить консультационные услуги и перевести 20 млн рублей на указанные счета. Поверив в подлинность сообщения, мужчина осуществил перевод.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к преступлению двух 24-летних жителей Татарстана. Один из подозреваемых был задержан на Ленинградском проспекте в Москве, второй — в Зеленодольске.

Следствие установило, что злоумышленники обналичили похищенные средства с помощью банковских карт, привязанных к счетам, на которые были переведены деньги потерпевшего. Затем деньги были перечислены дистанционным кураторам, личности которых устанавливаются.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемые заключены под стражу на время следствия.

О том, как мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных мошенничеств, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева