Два татарстанца похитили 20 млн рублей у московского бизнесмена
Сотрудники уголовного розыска Москвы задержали двух подозреваемых в хищении 20 млн рублей у столичного бизнесмена. Жертвой мошеннической схемы стал гендиректор нескольких компаний, у которого злоумышленники, используя фишинговое сообщение в мессенджере, выманили крупную сумму. Об этом сообщили в МВД.
По информации правоохранительных органов, бизнесмену поступило сообщение якобы от одного из акционеров его компаний с просьбой оплатить консультационные услуги и перевести 20 млн рублей на указанные счета. Поверив в подлинность сообщения, мужчина осуществил перевод.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к преступлению двух 24-летних жителей Татарстана. Один из подозреваемых был задержан на Ленинградском проспекте в Москве, второй — в Зеленодольске.
Следствие установило, что злоумышленники обналичили похищенные средства с помощью банковских карт, привязанных к счетам, на которые были переведены деньги потерпевшего. Затем деньги были перечислены дистанционным кураторам, личности которых устанавливаются.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемые заключены под стражу на время следствия.
О том, как мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных мошенничеств, — в материале «Реального времени».
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