В Татарстане до 1 июля планируется открытие 63 пляжей

На сегодняшний день работают 38 мест отдыха у воды

Фото: Динар Фатыхов

Для отдыхающих в Татарстане до 1 июля должно быть открыто 63 официальных пляжа. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Сейчас в республике функционируют 38 пляжей.

Помимо Казани и Набережных Челнов, места для отдыха у воды готовы принять отдыхающих в Зеленодольском, Чистопольском, Муслюмовском, Лаишевском, Елабужском, Апастовском, Тукаевском, Бугульминском, Спасском, Буинском, Сабинском, Нижнекамском, Заинском, Ютазинском и Мамадышском районах.

Ранее в Набережных Челнах выявили семь небезопасных мест для купания.



Дарья Сайфиева