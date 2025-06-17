В Татарстане до 1 июля планируется открытие 63 пляжей
На сегодняшний день работают 38 мест отдыха у воды
Для отдыхающих в Татарстане до 1 июля должно быть открыто 63 официальных пляжа. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.
Сейчас в республике функционируют 38 пляжей.
Помимо Казани и Набережных Челнов, места для отдыха у воды готовы принять отдыхающих в Зеленодольском, Чистопольском, Муслюмовском, Лаишевском, Елабужском, Апастовском, Тукаевском, Бугульминском, Спасском, Буинском, Сабинском, Нижнекамском, Заинском, Ютазинском и Мамадышском районах.
Ранее в Набережных Челнах выявили семь небезопасных мест для купания.
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