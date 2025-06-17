Около КНИТУ-КАИ открыли памятник ученому Николаю Четаеву

Он был одним из основателей вуза

Фото: Фото: КНИТУ-КАИ

На площадке 8-го учебного здания КНИТУ-КАИ открыли памятник одному из основателей Казанского авиационного института, ученому в области механики и математики Николаю Четаеву. Это событие приурочено к проведению XII Международной научной Четаевской конференции.

— В июне 1931 года при КГУ было создано аэродинамическое отделение, почти сразу оно было реорганизовано в Казанский авиационный институт. Душой этого начинания и в организационном, и в научно-педагогическом отношении был заместитель директора КАИ по научной и учебной части Николай Гурьевич Четаев, — рассказал первый проректор по научной и инновационной деятельности КНИТУ-КАИ Виталий Бабушкин.

Фото: КНИТУ-КАИ

В церемонии открытия памятника приняли участие заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, глава академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, представители научного, академического и индустриального сообщества из разных регионов России и зарубежья.

Дарья Сайфиева