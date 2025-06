Яэль ван дер Вуден и Рэйчел Кларк получили премию Women’s Prize 2025

Каждая победительница получит по £30 тыс.

Рэйчел Кларк и Яэль ван дер Вуден. Фото: cкриншот с сайта The Bookseller

Литературная премия The Women’s Prize 2025 года в категории художественной прозы присуждена Яэль ван дер Вуден за роман The Safekeep. Премию в категории нон-фикшен получила доктор Рэйчел Кларк за книгу The Story of a Heart. Победителей объявили 12 июня на церемонии в Бедфорд-сквер-гарденс в центре Лондона.

Каждая победительница получит по £30 тыс. Приз в категории прозы также включает бронзовую статуэтку Bessie, созданную художницей Гризель Нивен. В категории нон-фикшен лауреат получает произведение искусства Charlotte, предоставленное фондом Charlotte Aitken Trust. Премию поддерживают компании Audible, Baileys и Findmypast.

The Safekeep стал 30-м лауреатом The Women’s Prize в категории прозы. В романе описана история, которая разворачивается в Нидерландах после Второй мировой войны. В центре повествования — тема подавленного желания и коллективной амнезии. Главные герои — двое эмоционально уязвимых персонажей, которые столкнулись с последствиями травмы и вины. Жюри отметило композиционную плотность текста и глубокое погружение в сложные переживания. Роман вошел в шорт-листы Букеровской премии 2024 года, Dylan Thomas Prize 2025 и Walter Scott Prize 2025.

По словам организаторов, The Safekeep объединяет элементы исторического романа и психологического триллера. Авторы подчеркивают, что в центре внимания — последствия войны, ранее редко исследованные в художественной литературе. Жюри отметило точность языка и внимание к деталям. Роман также называют историей любви, где важную роль играет интимность и сложная динамика между героями.

Писательницы, которые вошли в шорт-лист The Women's Prize в номинации «Художественная литература». cкриншот с сайта The Bookseller

Книга The Story of a Heart рассказывает о двух девятилетних детях. Одна героиня — Кира, погибшая в результате аварии. Второй герой — Макс, которому требуется срочная пересадка сердца из-за вирусной инфекции. Через эти две истории автор описывает работу медицинской системы, действия врачей в последние часы жизни одного ребенка и первые часы новой жизни другого. Книга ранее вошла в финал премии Baillie Gifford 2024 года. В тексте сочетаются личные истории, исторические факты и описание достижений в трансплантологии.

Эксперты, которые оценивали книгу The Story of a Heart, выделили ее документальную основу и эмоциональную точность. Они отметили сбалансированность между научной информацией и личным повествованием. Отдельно указано на тщательную работу с материалами, в том числе медицинские исследования и реальные случаи.

The Women’s Prize была учреждена для поддержки женских голосов в литературе. В 2025 году в состав жюри по художественной прозе вошли писатели, журналисты и музыканты. В жюри по нон-фикшен — специалисты по культуре, литературные критики и авторы образовательных проектов.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова