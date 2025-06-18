В России прошла Международная шоссейная многодневная велогонка «Золото Ладоги — 2025»

Организаторами выступили Федерация велосипедного спорта России и Фонд Росконгресс при поддержке Минспорта России и Центра спортивной подготовки сборных России. Генеральным партнером велогонки стали «Авито Путешествия»

Фото: предоставлено пресс-службой "Авито"

С 9 по 15 июня в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Карелии состоялась Международная шоссейная многодневная велогонка «Золото Ладоги — 2025». Событие прошло в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума. Организаторами выступили Федерация велосипедного спорта России и Фонд Росконгресс при поддержке Минспорта России и Центра спортивной подготовки сборных России. Генеральным партнером велогонки стали «Авито Путешествия».

Гонка включала семь этапов общей протяженностью 788 км. В соревнованиях приняли участие команды из России, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, ОАЭ, а также велогонщики из Франции и Сирии. Маршрут многодневки пролегал по живописным местам Приладожья, один из этапов состоялся в Выборге, а завершилась велогонка в Санкт-Петербурге. Впервые в программу был включен зачет для корпоративных команд и любительских клубов.

предоставлено пресс-службой "Авито"

— Сегодня растет спрос на путешествия по России. Туристы все чаще выбирают для отдыха нестандартные объекты в малых городах и предпочитают добираться на них на автомобиле. Вместе с популярностью автопутешествий увеличивается и число туристов, берущих с собой в поездку велосипед. Это позволяет разнообразить отдых, лучше познакомиться с местом и получить новые впечатления. Уверен, что красивейшая трасса велогонки «Золото Ладоги», проходящая вокруг Ладожского озера, вдохновит как профессиональных спортсменов, так и любителей на путешествие по регионам Северо-Запада и многие вернутся сюда вновь, — сказал директор «Авито Путешествий» Артем Кромочкин.

По итогам соревнований «Авито Путешествия» вручили двум командам сертификаты на 500 тыс. рублей, которые можно потратить на бронирования на сервисе. Их получили Zubov Team, которая по сумме очков выиграла генеральную классификацию, и команда РЖД, ставшая лучшей корпоративной командой по сумме всех этапов.

«Авито» представляли команды «Авито Велосипедито 1» и «Авито Велосипедито 2». Первая победила в зачете любителей и корпоративных команд на заключительном этапе протяженностью 72 км, который проходил вокруг Гребного канала Санкт-Петербурга.

предоставлено пресс-службой "Авито"

— Очень здорово, что в этом году впервые организованы заезды корпоративных команд и любителей. Это, безусловно, сделало гонку еще интереснее и масштабнее. Проект привлекает новых людей, и я уверена, что в следующем году команд в таких заездах будет еще больше. Все трассы сложные, интересные и очень живописные. Ты видишь уникальные природные ландшафты, исторические города. В Карелии, например, природа абсолютно поразительная, кататься там — одно удовольствие. Благодаря соревнованию я посетила Питкяранту, в которой раньше никогда не была, а в Выборге испытала себя ездой по брусчатке. Испытание непростое, но очень запоминающееся, как и вся гонка. Здорово, что такие знаковые спортивные события способствуют развитию не только велоспорта, но и активного туризма, — отметила Марина Летаева, участница команды «Авито Велосипедито 1» и призер в общем зачете среди женщин.

Победителем генеральной классификации велогонки «Золото Ладоги» стал россиянин Артемий Хомяков из команды «Мангазея — Московский спорт». Второе место занял белорус Сергей Шевченко, бронза у россиянина Кирилла Миллера из команды Volga Union. Звание лучшего молодого спортсмена завоевал Альмир Валиев из Казахстана.