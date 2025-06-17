Бастрыкин поручил провести проверку после нападения мигранта на подростка

Инцидент произошел в Зеленодольске

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки после нападения мигранта на подростка в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, в социальных сетях появилась информация о том, что на 16-летнего юношу в Зеленодольске напал приезжий мужчина. Случайный прохожий попытался остановить мигранта, но тот успел несколько раз ударить подростка. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстана Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее Бастрыкин поручил проверить действия мигрантов, которые нарушали общественный порядок в подмосковной электричке.

Дарья Сайфиева