Мэр Казани наградил экс-прокурора и бывшего начальника столичной полиции «Знаком Отличия»

Силовики покинули свои кресла меньше месяца назад.

Фото: Мария Зверева

Бывшего прокурора Казани Олега Дроздова и экс-начальника УМВД по Казани Надира Закирова за многолетний добросовестный труд наградили «Знаком Отличия». Церемония вручения прошла в рамках 39-й сессии Казгордумы. Со слов мэра Казани, под опекой Закирова казанцы спали спокойно.



— Это сложнейший ответственный пост начальника полиции, ты отвечаешь за безопасность, и надо умудриться уделять внимание большим мероприятиям, — отметил Метшин.

В свою очередь Закиров поблагодарил команду Казани за оказанное доверие. По его словам, за три года на посту удалось решить большое количество задач, избежать чрезвычайных происшествий.

Также Метшин отметил значительный вклад в развитие Казани ее бывшего прокурора Олега Дроздова.

— Десять лет в должности прокурора пролетели как одно мгновения. Было огромное количество задач, которые решались, — заметил в ответном слове Дроздов.

Дмитрий Зайцев