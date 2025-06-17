Ночью над регионами РФ уничтожили 147 украинских беспилотников
В Татарстане введен режим «Беспилотная опасность».
За ночь силы ПВО сбили 147 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.
Дроны уничтожены над Москвой, а также над Московской, Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Тульской областями.
Всего с 20:00 16 июня до 7:00 17 июня были перехвачены и уничтожены 198 украинских БПЛА самолетного типа.
В Татарстане с 3:26 введен режим «Беспилотная опасность». Жителей региона предупредили о сбоях в работе интернета.
15 июня украинские вооруженные формирования совершили атаку с использованием беспилотников на территории автомобильного завода в Елабужском районе Татарстана. В результате атаки 13 человек получили ранения, двое погибли.
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