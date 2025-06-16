АвтоВАЗ зарегистрировал новый товарный знак SKM для коммерческого транспорта
Производитель автомобилей АвтоВАЗ зарегистрировал новый товарный знак SKM, действие исключительного права на который продлится до конца ноября 2034 года. Информация об этом появилась в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
Согласно данным на сайте ФИПС, датой госрегистрации бренда является 16 июня. Товарный знак представляет собой надпись SKM алого цвета с серым контуром. Заявка на регистрацию была подана 29 ноября 2024 года.
О планах по запуску нового бренда SKM компания «АвтоВАЗ» объявила еще в марте 2025 года. Тогда сообщалось, что автомобили под этой маркой займут нишу между Lada Largus и более крупными коммерческими моделями. Новинки будут ориентированы на представителей малого и среднего предпринимательства, а также крупного бизнеса. Компания подчеркивала компактные габариты и современное оснащение будущих автомобилей SKM.
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