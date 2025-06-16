АвтоВАЗ зарегистрировал новый товарный знак SKM для коммерческого транспорта

Фото: Максим Платонов

Производитель автомобилей АвтоВАЗ зарегистрировал новый товарный знак SKM, действие исключительного права на который продлится до конца ноября 2034 года. Информация об этом появилась в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Согласно данным на сайте ФИПС, датой госрегистрации бренда является 16 июня. Товарный знак представляет собой надпись SKM алого цвета с серым контуром. Заявка на регистрацию была подана 29 ноября 2024 года.

О планах по запуску нового бренда SKM компания «АвтоВАЗ» объявила еще в марте 2025 года. Тогда сообщалось, что автомобили под этой маркой займут нишу между Lada Largus и более крупными коммерческими моделями. Новинки будут ориентированы на представителей малого и среднего предпринимательства, а также крупного бизнеса. Компания подчеркивала компактные габариты и современное оснащение будущих автомобилей SKM.

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Рената Валеева