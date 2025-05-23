Mazda возобновила продажи в России с заводской гарантией

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Японский автопроизводитель Mazda возобновил официальные продажи автомобилей в России с заводской гарантией, сообщили в пресс-службе представительства марки.

Гарантия действует в течение 3 лет или на протяжении 100 тыс. км пробега — в зависимости от того, что наступит раньше.

Автомобили преимущественно поставляются из Китая. Кроме того, у дилеров есть машины, ввезенные независимо. На них распространяется гарантия в виде страховки или локальные дилерские условия.

Напомним, что с начала года Роспатент зарегистрировал как минимум шесть товарных знаков автомобильной марки Kia. Последние три заявки компания подала в сентябре прошлого года, и Роспатент одобрил их 16 апреля. Товарный знак будет действовать до 2034 года.

Матвей Гавриков