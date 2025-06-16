В школах России введут должность советника по воспитанию

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин поручил правительству ввести во всех школах должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Это решение опубликовано на сайте Кремля.

Согласно поручению, правительство совместно с региональными властями должно обеспечить введение новой должности во всех государственных и муниципальных общеобразовательных организациях. Цель — формирование единой воспитательной среды. Для реализации этой инициативы в федеральный бюджет на 2026 год и последующие годы будут заложены необходимые средства.

Доклад о выполнении поручения должен быть представлен президенту до 1 октября 2025 года, а затем представляться ежегодно. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России.

За первые четыре месяца 2025 года число преступлений, совершенных несовершеннолетними, выросло на 48,8% — с 258 до 384 случаев. Подробнее о подростковой преступности и мерах служб — в материале «Реального времени».

Рената Валеева