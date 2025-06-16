Границы сельхозугодий предложено внести в ЕГРН
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий включать сведения о границах сельскохозяйственных угодий в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Об этом пишет «Парламентская газета».
Сейчас эта информация содержится лишь в Единой федеральной информационной системе о землях сельскохозяйственного назначения, что, по мнению разработчиков, создает риски утраты сельхозугодий.
Отсутствие данных о пашнях, сенокосах, пастбищах, садах и виноградниках в ЕГРН приводит к их необоснованному перераспределению под другие категории земель, присоединению к населенным пунктам или предоставлению под застройку. В правительстве подчеркнули, что это влечет за собой значительные экономические потери.
Закон в случае принятия вступит в силу 1 июля следующего года.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) для подтверждения личности при сделках с недвижимостью.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.