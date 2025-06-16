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Границы сельхозугодий предложено внести в ЕГРН

19:12, 16.06.2025
Границы сельхозугодий предложено внести в ЕГРН
Фото: Динар Фатыхов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий включать сведения о границах сельскохозяйственных угодий в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Об этом пишет «Парламентская газета».

Сейчас эта информация содержится лишь в Единой федеральной информационной системе о землях сельскохозяйственного назначения, что, по мнению разработчиков, создает риски утраты сельхозугодий.

Отсутствие данных о пашнях, сенокосах, пастбищах, садах и виноградниках в ЕГРН приводит к их необоснованному перераспределению под другие категории земель, присоединению к населенным пунктам или предоставлению под застройку. В правительстве подчеркнули, что это влечет за собой значительные экономические потери.

Закон в случае принятия вступит в силу 1 июля следующего года.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) для подтверждения личности при сделках с недвижимостью.

Рената Валеева

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