В России ввели биометрическую идентификацию при сделках с недвижимостью

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) для подтверждения личности при сделках с недвижимостью. Об этом пишет ТАСС.

Согласно новому законодательству, с 1 июля 2026 года заявители смогут подписывать заявление о госрегистрации перехода права собственности и прилагаемые электронные документы усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) без необходимости дополнительной верификации личности. Вместо этого идентификация будет осуществляться через Единую систему идентификации и аутентификации физических лиц (ЕСИА) с использованием биометрии.

Ранее для подачи документов с электронной подписью требовалась специальная запись в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Данная процедура отменяется для пользователей, прошедших биометрическую идентификацию через ЕБС.

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Рената Валеева