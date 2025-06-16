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Президент России подписал указ о награждении выдающихся жителей Татарстана

18:35, 16.06.2025

Президент отметил лучших: знаком отличия и званием награждены заслуженные жители Татарстана

Президент России подписал указ о награждении выдающихся жителей Татарстана
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Указом Президента РФ от 16.06.2025 № 399 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» отмечены заслуги выдающихся представителей различных сфер деятельности Татарстана. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Знаком отличия «За безупречную службу» награжден:

  • Белов Александр — руководитель департамента государственной службы и кадров раиса Республики Татарстан.

Медали «За заслуги перед Отечеством II степени» удостоена:

  • Директор ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан» Музафарова Ленара.

Звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено преподавателям Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма:

  • Кашапову Равилю — доценту кафедры;

  • Савосину Леониду — старшему преподавателю;

  • Черняеву Александру — профессору кафедры.

Звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» получил:

  • Антипин Игорь — доктор химических наук, член-корреспондент РАН, профессор Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ.

Звание «Заслуженный журналист Российской Федерации» присвоено Якуповой Венере — главному редактору филиала АО «Татмедиа» «Редакция газеты «Казанские ведомости».

Дмитрий Зайцев

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