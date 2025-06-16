В Татарстане зафиксировано 57 случаев острых химических отравлений за неделю

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По данным токсикологического мониторинга за период с 6 по 12 июня, в Республике Татарстан зарегистрировано 57 случаев острых отравлений химической этиологии. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Большая часть пострадавших — мужчины (61%), женщины составляют 39%. Среди отравлений отмечена высокая доля случаев среди детей (12%), преимущественно связанных с ошибочным приемом веществ по недосмотру взрослых. Отравления подростков составили 8%.

Значительная часть зарегистрированных случаев (83%) носит преднамеренный характер и связана с употреблением веществ с целью одурманивания. Суицидальные отравления составляют 17%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В структуре случайных отравлений преобладают случаи ошибочного приема (27%), употребления с целью опьянения (35%) и случайные отравления (15%). Остальные 23% приходятся на прочие причины.

Отдельного внимания заслуживает статистика отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. За отчетный период зафиксировано восемь таких случаев, при этом источник приобретения алкоголя не установлен.

Рената Валеева