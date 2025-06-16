В Менделеевске обнаружена масштабная свалка площадью почти 7 тыс. кв. метров

Фото: Мария Зверева

Огромная несанкционированная свалка строительного и бытового мусора, а также древесных отходов обнаружена в Менделеевске, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

Нарушение было выявлено инспекторами Прикамского управления Минэкологии вблизи гаражного товарищества «Химик».

По данным ведомства, площадь свалки составляет 6 793 квадратных метра.

В связи с выявленным нарушением Министерство экологии направило предостережение в адрес исполкома Менделеевского района.

Кроме того, материалы по данному инциденту переданы в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора, так как часть территории свалки располагается в водоохранной зоне реки Тоймы.

Ранее Татарская природоохранная межрайонная прокуратура совместно с Росприроднадзором завершили проверку полигонов твердых бытовых отходов в Атнинском и Аксубаевском районах республики. В ходе проверки выявлен ряд серьезных нарушений.

Рената Валеева