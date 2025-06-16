Прокуратура Татарстана раскрыла схемы мошенников, прикрывающихся «инвестициями»

Фото: Реальное время

Прокуратура Татарстана предупреждает о росте мошеннических схем, связанных с «инвестициями». В своем телеграм-канале ведомство описало распространенные уловки, используемые злоумышленниками для обмана граждан.

Как отмечают в прокуратуре, мошенники умело манипулируют эмоциями потенциальных жертв, отключая логическое мышление и обещая легкую и быструю прибыль без каких-либо рисков. Это первый и самый яркий признак мошенничества, поскольку легальные инвестиции всегда сопряжены с определенными рисками.

Среди других распространенных приемов:

Иллюзия эксклюзивности: мошенники рассылают спам-сообщения и сообщения в мессенджерах, предлагая «инвестиции только для избранных». Настоящие инвестиционные предложения не распространяются таким образом.

Давление срочности: жертвам создают искусственный дефицит времени, используя фразы типа «Только 5 мест! Последний шанс!». В реальном инвестировании нет жестких дедлайнов.

Подделанные графики и отзывы: мошенники используют фальшивые графики роста доходов, подделанные скриншоты «личных кабинетов» и фейковые отзывы, сгенерированные ботами. Прокуратура рекомендует проверять информацию на независимых ресурсах.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ложные рекомендации экспертов: мнимые эксперты и гуру инвестиций, рекламируемые мошенниками, часто являются вымышленными персонажами.

— Помните: настоящий инвестор думает головой, а не эмоциями, — подчеркивают в прокуратуре Татарстана.

Ведомство призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на заведомо ложные обещания быстрой и безрисковой прибыли.

О том, как мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных мошенничеств, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева