Эксперт назвал мессенджеры идеальным инструментом для мошеннических схем

Фото: Мария Зверева

Мессенджеры являются идеальным инструментом для мошенников. Об этом в беседе с RT рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

— Мессенджеры стали идеальным инструментом для мошенников по нескольким причинам. Первая причина — это охват. Там миллионы пользователей, многие из которых не готовы к агрессивным схемам социальной инженерии, — объяснил он.

Кроме того, мессенджеры анонимны:

— Достаточно виртуального номера. Заблокированный аккаунт можно тут же заменить. И, наконец, сами мессенджеры предоставляют технические возможности для массовых рассылок, голосовых звонков, пересылки файлов и оформления аккаунта наподобие официального государственного.

Напомним, МВД предупредило граждан Белоруссии о новой мошеннической схеме, использующей приманку в виде фиктивных однодневных командировок в Россию. Злоумышленники распространяют предложения о «легком заработке» через соцсети и «Телеграм».

Елизавета Пуншева