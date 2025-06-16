В Татарстане предупредили о грозах с усилением ветра и тумане
Гидрометцентр Татарстана предупредил о неблагоприятных погодных условиях.
Вечером 16 июня, а также ночью и днем 17 июня на территории всей республики, включая Казань, ожидаются сильные грозы с усилением ветра до 15—18 м/с. Ночью и утром 17 июня прогнозируется туман, а днем местами возможен град.
Жителям Татарстана рекомендуется соблюдать повышенную осторожность.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.