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В Татарстане предупредили о грозах с усилением ветра и тумане

15:49, 16.06.2025
В Татарстане предупредили о грозах с усилением ветра и тумане
Фото: Динар Фатыхов

Гидрометцентр Татарстана предупредил о неблагоприятных погодных условиях.

Вечером 16 июня, а также ночью и днем 17 июня на территории всей республики, включая Казань, ожидаются сильные грозы с усилением ветра до 15—18 м/с. Ночью и утром 17 июня прогнозируется туман, а днем местами возможен град.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Жителям Татарстана рекомендуется соблюдать повышенную осторожность.

Рената Валеева

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