За неделю в Татарстане утонули 12 человек, трое из них — дети

Фото: Динар Фатыхов

С 9 по 15 июня подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана потушили 93 пожара. В результате этих ЧП погибло два человека, включая ребенка, и еще трое получили травмы. Пожарные смогли спасти трех человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

МЧС России призывает население соблюдать меры безопасности: использовать только исправные электроприборы, следить за состоянием проводки и не оставлять работающие устройства без присмотра. Также рекомендуется не подключать несколько приборов в одну розетку и иметь под рукой огнетушитель для быстрой реакции на возгорания.

Также на водоемах Татарстана зарегистрировано 12 происшествий, в которых погибли 12 человек, среди них трое детей. МЧС напоминает о важности соблюдения правил поведения на воде: не купаться в необорудованных местах, не пить алкоголь вблизи водоемов и всегда следить за детьми.

Сегодня в Буинском районе, в пруду села Рунга, утонул 39-летний мужчина. Спасатели обнаружили тело на глубине трех метров, в двадцати метрах от берега. Купаться в этом месте было запрещено.



Анастасия Фартыгина