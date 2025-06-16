В России создадут единую цифровую платформу для курьеров

Над ее созданием сейчас работает «Почта России»

Фото: Мария Зверева

Для совместного использования курьеров нужна цифровая платформа над которой «Почта России» сейчас работает в партнерстве с другими участниками рынка. Об этом сообщил РБК глава организации Михаил Волков.

— Мы активно развиваем это направление под отдельные виды доставок. Но мы видим дефицит кадров на рынке труда и особенно в сфере логистики. Все мы с вами читаем новости, что в период высокого сезона зарплата курьера может доходить до 300 тыс. руб. На мой взгляд, это не совсем правильная ситуация, — отметил он.

Михаил Волков считает, что такие зарплаты у курьеров стимулируют рост конкуренции за кадры в сфере доставки.

Ранее сообщалось, что самой высокооплачиваемой летней вакансией для подростков в Татарстане оказался курьер документов.

Дарья Сайфиева