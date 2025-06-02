Самой высокооплачиваемой летней вакансией для подростков в Татарстане оказался курьер документов
С началом летнего сезона в Татарстане наблюдается рост числа вакансий для подростков, студентов и молодых специалистов. Аналитики hh.ru составили список из десяти самых высокооплачиваемых предложений на рынке труда, которые могут заинтересовать молодежь.
В последние месяцы работодатели в Татарстане разместили более 130 вакансий, подходящих соискателям от 14 лет. Наибольшее количество вакансий связано с работой курьеров (25%), упаковщиков и комплектовщиков (16%), а также продавцов-консультантов и промоутеров.
Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий:
- курьер офисный на документы и товары маркетплейса: зарплата от 165 тыс. до 225 тыс. рублей в месяц;
- сканировщик на пункт выдачи заказов: зарплата от 87 тыс. до 164 тыс. рублей в месяц;
- начинающий инженер-робототехник: зарплата от 100 тыс. рублей в месяц;
- стажер по передаче заказов: зарплата от 78 тыс. до 134 тыс. рублей в месяц;
- повар в ресторан: зарплата от 80 тыс. рублей в месяц;
- менеджер по продажам: зарплата от 80 тыс. рублей в месяц;
- повар-кассир: зарплата от 63 000 до 89 тыс. рублей в месяц;
- сборщик заказов: зарплата от 55,6 тыс. до 59,4 тыс. рублей в месяц;
- копирайтер/контент-менеджер SMM: зарплата от 45 тыс. до 70 тыс. рублей в месяц;
- аниматор на детские праздники: зарплата от 30 тыс. до 80 тыс. рублей в месяц.
Напомним, что старшеклассники Казани получат возможность заработать свои первые деньги летом. Для учеников в возрасте от 14 до 17 лет будет организована работа в трудовых бригадах. Планируется привлечь 827 человек. Работа продлится 13 дней, по три-пять часов ежедневно, и будет заключаться в выполнении посильных задач на пришкольной территории и внутри зданий.
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