В Саратове планируют расширить систему брутто-контрактов для автобусных маршрутов

Губернатор Роман Бусаргин объявил о планах перевести еще два автобусных маршрута в Саратове на систему брутто-контрактов. Это решение направлено на улучшение качества транспортных услуг в городе.

Брутто-контракт — это соглашение, по которому перевозчик получает оплату за работу на маршруте при выполнении определенных условий. К ним относятся количество рейсов, наличие кондиционеров и терминалов для оплаты проезда. На таких маршрутах власти устанавливают фиксированную стоимость проезда.

«Перед министерством транспорта и администрацией Саратова поставлена задача определить еще два маршрута, которые необходимо перевести на брутто-контракты до конца года», — подчеркнул глава региона.

В прошлом году на брутто-контракты уже перевели маршруты № 90 и 6, а в этом году — № 11 и 18Д. Они получили приписку «А». По словам губернатора, внедрение новой системы позволило «значительно повысить» качество автобусных перевозок.

