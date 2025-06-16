В Казани назначили нового руководителя «Государственного ветеринарного объединения»

Им стал Самат Мавлитов

Самат Мавлитов стал новым главным ветеринарным врачом и руководителем «Государственного ветеринарного объединения Казани». Об этом на утреннем совещании сообщил мэр города Ильсур Метшин.

— Он прошел все пути ветеринарии, работал в разных агрокомпаниях, имеет большой опыт руководящей работы. Надеемся на то, что новая задача — обеспечение продовольственной безопасности и качество поставляемой продукции — будет под контролем, — отметил Метшин.

Напомним, раньше эту должность занимал Тимур Галеев. В апреле его назначили начальником Главного управления ветеринарии кабмина Татарстана.

Елизавета Пуншева