Исследование: христиан стало меньше, а число мусульман и нерелигиозных растет

Фото: Максим Платонов

Христианство по-прежнему остается самой крупной религией в мире, однако его последователей становится все меньше. С 2010 по 2020 год число христиан увеличилось на 121,6 млн и достигло 2,3 млрд. Тем не менее доля христиан в мировом населении сократилась на 1,8 процентного пункта и составила 28,8%, сообщает Коммерсантъ.

Мусульмане, хотя и остаются меньшинством по сравнению с христианами, стали самой быстрорастущей религиозной группой. Их численность увеличилась на 346,8 млн за тот же период, что превышает общий прирост всех других конфессий.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вторая по темпам роста группа — нерелигиозные люди. В настоящее время их доля составляет почти 25% населения мира, и это число продолжает расти. Больше всего нерелигиозных людей проживает в Китае — 1,3 млрд, а также в США и Японии.

Исследование показывает, что Европа перестала быть регионом с наибольшим числом христиан. Теперь лидируют страны Африки к югу от Сахары. В США наибольшее количество христиан — 217 млн, а в России их насчитывается чуть более 102 млн. Однако и в России наблюдается снижение числа верующих: за десять лет их стало меньше на 8,6 млн.

Согласно данным ВЦИОМ, число нерелигиозных россиян также возросло на 10,8 млн и превысило 29,6 млн.

Накануне палата в первом чтении одобрила законопроект, который направлен на защиту религиозных символов основных вероисповеданий страны. Документ предлагает внести изменения в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Он запрещает использовать изображения культовых зданий и их частей, а также другие объекты с религиозными символами без соответствующего указания. Это касается СМИ, продажи товаров, оказания услуг, а также государственных и муниципальных символов, эмблем и рекламы.



Анастасия Фартыгина