Госдума поддержала законопроект о защите религиозных символов

Фото: Максим Платонов

Госдума России в первом чтении одобрила законопроект, который направлен на защиту религиозных символов основных вероисповеданий страны. Инициатива была представлена группой депутатов во главе с вице-спикером Анной Кузнецовой в мае 2025 года, сообщает ТАСС.

Документ предлагает внести изменения в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Он запрещает использовать изображения культовых зданий и их частей, а также другие объекты с религиозными символами без соответствующего указания. Это касается СМИ, продажи товаров, оказания услуг, а также государственных и муниципальных символов, эмблем и рекламы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сергей Гаврилов, соавтор законопроекта, подчеркнул, что инициатива направлена на восстановление целостности визуального образа религиозных объектов. Он уточнил, что законопроект сохраняет «нейтральный подход» и охватывает все конфессии, чьи символы признаны частью российской культурной традиции.

— Это подчеркивает стремление к уважению и балансу в многообразии, которое составляет основу российской религиозной палитры, — добавил он.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что нововведение должно защитить права верующих и способствовать уважению традиционных духовных ценностей в многоконфессиональной России.

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