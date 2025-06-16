61% казанцев считают надежным хранить сбережения в рублях
Отечественной валюте чаще доверяют более взрослые граждане
Для 61% опрошенных казанцев хранение сбережений в рублях остается надежным. Об этом сообщает сервис SuperJob.
38% горожан считают, что деньги лучше копить в долларах, а 27% склоняются к евро. Также 23% в качестве надежной валюты рассматривают китайские юани.
Молодые люди 35 лет чаще выбирают американские и европейские валюты, а китайский юань и отечественный рубль предпочитают граждане в возрасте 35—45 лет.
За хранение сбережений в долларах чаще выступают мужчины, а за евро и юань — женщины.
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