Региональные вузы заняли более половины лидирующих позиций в рейтингах трудоустройства выпускников

Более половины лидирующих позиций в рейтингах трудоустройства выпускников в России заняли региональные вузы. Это следует из национальных рейтингов трудоустройства выпускников вузов и колледжей, опубликованных на портале «Работа России».

Рейтинги представлены по разным уровням и направлениям подготовки. Позиция в рейтинге определяется на основе двух показателей: доля трудоустройства выпускников через 2 года после выпуска и медианная заработная плата выпускников на второй год после выпуска. Оба показателя имеют одинаковый вес.

Среди высших учебных заведений было опубликовано 34 рейтинга. В 14 из них первое место заняли московские вузы, а в 20 — региональные. Лидером среди регионов стал Санкт-Петербург, вузы которого заняли четыре первых места в рейтингах. Следом идет Якутия (3 вуза), далее — Московская область (2 вуза).

Региональные вузы возглавили рейтинги самых востребованных специальностей. Например, в области математических и естественных наук самых востребованных бакалавров готовит Университет ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики), а магистров — филиал НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде.

