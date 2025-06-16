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Университет Иннополис занял четвертое место по трудоустройству выпускников

08:41, 16.06.2025

В национальный рейтинг также вошли еще шесть вузов Татарстана

Университет Иннополис занял четвертое место по трудоустройству выпускников
Фото: Артем Дергунов

Среди технических вузов России Университет Иннополис занял четвертое место по числу трудоустроенных выпускников магистратуры и ординатуры. Рейтинг опубликован на портале «Работа России».

Первое место занял Московский физико-технический институт (МФТИ), а на второй строчке расположился Финансовый университет при правительстве России. Третье занял РЭУ им. Плеханова.

В десятку лучших университетов, подготавливающих востребованных специалистов по направлению «культура», вошел Казанский федеральный университет.

В национальный рейтинг по различным направлениями также попали КНИТУ КАИ, КХТИ, Казанский государственный медицинский университет, КГАСУ и Казанский государственный аграрный университет.

Также Татарстан вошел в топ регионов, занявших наибольшее количество первых мест в рейтингах для колледжей с различным направлением подготовки.

Ранее четыре казанских вуза сохранили позиции в топ-100 лучших университетов России.

Дарья Сайфиева

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