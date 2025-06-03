Четыре казанских вуза сохранили позиции в топ-100 лучших университетов России

Фото: Максим Платонов

Казанские вузы заняли три позиции в числе 100 лучших университетов России по версии рейтинга RAEX-100, опубликованного на сайте агентства RAEX.

В список вошли КФУ, КГМУ и КНИТУ-КХТИ. Однако, в отличие от прошлого года, из рейтинга выбыл КНИТУ-КАИ.

Согласно рейтингу, КФУ сохранил за собой 20-ю строчку. КНИТУ-КХТИ также удержал свою позицию, оставшись на 74-м месте. КГМУ опустился на четыре позиции и занял 44-е место (в прошлом году — 40-е). КНИТУ-КАИ имени А.Н. Туполева, занимавший 47-ю строчку в прошлогоднем рейтинге, в текущем году не вошел в список лучших.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Лидирующую тройку рейтинга, как и в прошлые годы, возглавил МГУ им. Ломоносова. Второе место занял МГТУ им. Баумана, опередивший МФТИ, СПбГУ и НИЯУ «МИФИ».

RAEX-100 является единственным рейтингом университетов в России, прошедшим международный аудит IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. При составлении рейтинга учитывается более 40 критериев, включая статистические и репутационные показатели.

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Рената Валеева