Предприниматель из США планирует выкупить «Северный поток — 2»

Американский предприниматель Стивен Линч урегулировал финансовые обязательства оператора газопровода «Северный поток — 2» перед кредиторами, сообщает немецкое издание Die Zeit со ссылкой на собственные источники.

По данным газеты, бизнесмен намерен приобрести газопровод, чтобы вывести его из-под российского контроля. Если сделка состоится, Европа сможет возобновить поставки российского газа, так как инфраструктура перейдет к американским владельцам. Линч ведет переговоры с Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) о получении разрешения на сделку. Предприниматель называет эту инициативу «деруссификацией» газопровода.

Ранее Линч уже выражал намерение купить поврежденный «Северный поток — 2». The New York Times в феврале 2024 года сообщала, что он повторно подал запрос в Минфин США на получение лицензии для участия в торгах за актив.

