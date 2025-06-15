Большунов вернется в Италию для подготовки к новому сезону

Фото: Анна Брюхова, ФЛГР

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, представляющий Татарстан, Александр Большунов в составе группы тренера Юрия Бородавко проведет трехнедельный тренировочный сбор в Италии с 2 июля. Об этом ТАСС сообщил сам Юрий Бородавко.

Это станет вторым визитом Большунова в Италию в текущем году. В феврале лыжник уже тренировался в этой стране и даже принял участие в коммерческой гонке, что стало его первым международным соревнованием за три года с момента отстранения российских спортсменов FIS.

— План группы был утвержден в Министерстве спорта РФ и Центре спортивной подготовки сборных команд России. Сейчас идет процесс оформления виз на полный состав команды. Проведем там полноценный трехнедельный сбор и вернемся в Россию для дальнейшей подготовки, — рассказал Бородавко.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо Большунова, в группу Юрия Бородавко входят Алена Баранова, Мария Истомина, Елизавета Пантрина, Анастасия Фалеева, Артем Мальцев, Егор Митрошин и Денис Спицов.

Рената Валеева