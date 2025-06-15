Девять человек госпитализированы после атаки БПЛА на автозавод в Татарстане

Фото: Динар Фатыхов

В результате атаки БПЛА на автозавод в Елабужском районе Татарстана пострадали 13 человек. Девять из них госпитализированы, четверо получают амбулаторное лечение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

Семь пострадавших с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Еще двое госпитализированы в Елабужскую центральную районную больницу. Остальные четыре человека после осмотра врачей были отпущены домой под амбулаторное наблюдение.

Ранее глава Елабужского района Рустем Нуриев рассказал о ситуации после попытки атаки БПЛА.

Рената Валеева