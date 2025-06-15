Минниханов посетил республиканский праздник мордовской культуры «Валда шинясь» в Тетюшском районе

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил республиканский праздник мордовской культуры «Валда шинясь», который прошел сегодня в селе Кильдюшево Тетюшского района. Об этом сообщила его пресс-служба.

В сопровождении главы Тетюшского района Рамиса Сафиуллова и главы Мордовии Артема Здунова Минниханов ознакомился с тематическими площадками праздника, представляющими мордовский быт, культуру и традиции, среди которых были «Крестьянская изба», «Мордовское подворье», «Рыбацкий стан» и «Кильдюшевская история».

Праздник «Валда шинясь», что в переводе с мордовского означает «Светлый день», является одним из самых ярких культурных событий в Тетюшском районе и символизирует летнее солнцестояние, изобилие и плодородие. Он проводится ежегодно с 2014 года и направлен на сохранение и популяризацию мордовской национальной культуры.

Реальное время / realnoevremya.ru

Посетители праздника смогли отведать национальные блюда, принять участие в спортивных соревнованиях, познакомиться с семейными традициями мордовского народа, а также приобрести изделия народных промыслов на «Тюштянской ярмарке». Особое внимание было уделено теме СВО, которой посвятили отдельную экспозицию.



Минниханов приветствовал собравшихся на мордовском языке: «Шумбрат!»



— Наша страна — многонациональная, и наша республика — тоже. Недавно мы провели Сабантуй в Мордовии, а сегодня проводим «Валда шинясь» здесь, в Татарстане, и это нас сближает. Хочу всем пожелать прекрасного настроения и чтобы такие праздники мы всегда проводили совместно, — подчеркнул Минниханов.



Накануне Минниханов вместе с главой Республики Саха Айсеном Николаевым прибыл на XXV федеральный Сабантуй в Якутске.

Рената Валеева