В России появится возможность блокировать спам-сообщения

С 1 августа 2025 года в России вступит в силу закон, который позволит гражданам блокировать нежелательные массовые рассылки. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Отказаться от спам-сообщений и массовых звонков можно будет через личный кабинет у мобильного оператора или специальное приложение. С сентября аналогичные ограничения коснутся массовых обзвонов.

Для борьбы с нарушениями на портале «Госуслуги» появится специальный сервис приема жалоб на спам. «Это направление особенно важно в условиях роста количества киберугроз и должно развиваться в связке с другими мерами цифровой безопасности», — приводит слова депутата РИА «Новости».

Ранее россиян предупредили о мошеннических звонках от фальшивых представителей Роскомнадзора. Злоумышленники выдают себя за работников ведомства и сообщают о взломе аккаунтов на «Госуслугах». Звонки поступают с номеров, которые не принадлежат сотрудникам ведомства, а также через мессенджер WhatsApp.

