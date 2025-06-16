Сегодня в Татарстане ожидается до +25 градусов

Возможен небольшой, местами умеренный дождь

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Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой, местами умеренный дождь, гроза, днем локально град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер южный, юго-западный 4—9 м/с, днем местами с порывами до 13 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—18 м/с. Утром температура составит порядка +16 градусов и выше. Днем в Татарстане ожидается от +20 до +25 градусов, в Казани — от +21 до +23 градусов.

Галия Гарифуллина